شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مواطن يتنازل عن ديون للناس بمليون ريال بسبب «كورونا» في حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

وثق مواطن فيديو له لحظة التخلص من شيكات بمبلغ أكثر من مليون ريال كان ديون على بعض الناس.

وأظهر الفيديو لحظة القيام بتقطيع الشيكات والتخلص منها بعد أن تنازلها صاحبها عنها في ظل أزمة كورونا التي عصفت بالجميع.