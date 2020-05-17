شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يتسبب بوفاة ممرض في مكة و "الصحة" تنعيه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توفى خالد بن عبدالله الحسيني، صباح اليوم جراء فيروس كورونا المستجد ، حيث يعد أحد أبطال الصحة في مكة.

ومن جهتها، نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية.

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وأضافت " صحة مكة ":" بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلةً الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ".

ومن جانبه، أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجية الدكتور أحمد العمار:" رحم الله الممرض خالد الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة؛ حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا ".

وتابع: تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين، وكلنا نفخر به رحمه الله.