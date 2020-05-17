شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري يحذر من الوجبات الثقيلة:" لا للتخمة " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث في مجال المُسرطنات، من الوجبات الثقيلة لأن الجهاز الهضمي سيهضمها خلال ساعتين.

وقال الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر ":" لا للتخمة، لا للوجبات الثقيلة لأن جهازك الهضمي سيهضمها خلال ساعتين ولابد أن تصرف هذه السعرات العالية خلال٤ ساعات ".

ولفت الخضيري:" قلل من حجم الوجبات وكميتها وسعراتها وقم بتوزيعها ٤أو٦ وجبات خفيفة( كل ٤ ساعات أو ٥ وجبة خفيفة وليس ٣وجبات ثقيلة ".