شكرا لمتابعة خبر عن "صحة عسير" توضح حقيقة توزيعها لمبالغ مالية وهدايا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أوضحت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، حقيقة مقطع الفيديو الخاص بشخص يحمل مبلغ مالي داخل "كيس" يحمل شعار "صحة عسير".

وقالت المديرية في بيان لها: " إشارة للمقطع المتداول والذي يُظهر شخص يخرج مبلغ مالي من كِيس يحمل شعار صحة عسير بطريقة توحي أن المبلغ مهدى ضمن محتويات الكِيس؛ تؤكد صحة المنطقة عدم صحة ذلك وقد يكون المبلغ ضمن الممتلكات الشخصية لمصور المقطع ونجدد التأكيد بعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية " .

وأظهر مقطع فيديو، أحد الأجانب يحمل حقيبة عليها شعار "صحة عسير"، وبها مواد مطهرة ومبلغًا ماليًا، وأُشيع أن الصحة تُوزع هذه الهدايا على الخارجين من الحجر الصحي.