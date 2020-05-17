شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا: نسمح بتعديل مقر السكن مرة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد تطبيق "توكلنا"، أنه يسمح من خلال صفحة "حسابي" بتعديل مقر السكن مرة واحدة فقط.

وأضاف: " لا يسمح بالتعديل إلى بعد مرور شهر كامل من التعديل السابق، مع ملاحظة التواجد بالسكن عند التغيير " .

جاء ذلك ردًا على أسئلة بعض المواطنين، حول إمكانية تعديل مقر السكن.