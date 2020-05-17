بالفيديو.. قصيدة جديدة للأمير خالد الفيصل بعنوان "دنيا العجب"

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كتب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب". كتب الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، وأمير منطقة مكة المكرمة، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب". وقال الأمير خالد الفيصل في القصيدة: صارت الآلة تتحكم بالأمم وأصبح الإنسان بالدنيا رقم وعميت الأبصار في قلوب البشر وانتشت أحلام عديمين الذمم وكل قوة ماتبي لها مثيل قصدها تقضي على باقي الأمم Advertisements والجنون فنون في دنيا العجب ومن يقول إنه لما يحدث فهم كيف صار الكون يسعى للزوال وأن الإنسان الذي شاء العدم خبروني يأهل العقل الرزين كيف ساد اللي صنعتوهم خدم يا عظيم ويا عليم ويا كريم انقذ عبادك من عباد الصنم

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