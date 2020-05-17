شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بكورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، زيادة خطر الإصابة بفيروس أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، زيادة خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بسبب أدوية الضغط. وقالت الوزارة خلال مقطع فيديو أن ليس هناك أي نوع من أدوية الضغط تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالفيروس. وأضافت : بالعكس أدوية الضغط تقلل الإصابة الشديدة بكورونا ويجب على جميع مرض الضغط في الاستمرار في تناول الأدوية في مواعيدها دون خوف.

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