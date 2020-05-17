شكرا لمتابعة خبر عن قفل طرق في مكة المكرمة لاستكمال أعمال خطوط مياه رئيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نوهت الإدارة العامة لمرور العاصمة المقدسة، إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية لاستكمال تنفيذ أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله.

وأكدت أن استكمال أعمال خطوط المياه ستبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق ١٤٤١/٩/٢٥ هـ ولمدة (١٤) يومًا.

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وأشارت إلى أنه سيتم قفل طريق الملك خالد المتجه إلى العزيزية للقادم من الشرائع، وتحويل حركة المركبات إلى جسر الملك عبدالله، على أن يترك الطريق القادم من حي العزيزية إلى الشرائع حر لحركة السير.

كما سيتم قفل طريق الملك عبدالله للقادم من العزيزية باتجاه الشرائع، وتحويل حركة المركبات إلى جسر الملك خالد للقادم من العزيزية باتجاه الشرائع، وترك الطريق القادم من الشرائع باتجاه العزيزية حر لحركة السير.