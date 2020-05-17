شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب في نظام نور "بالهوية " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أعلن تعليم الرياض أنه يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية). أعلن تعليم الرياض أنه يمكن الاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب والطالبات في نظام نور برقم السجل المدني فقط (الهوية). ويتيح نظام نور لأولياء الأمور متابعة أداء الطلاب والدخول لتسجيل الأبناء والبنات في الصف الأول الابتدائي بالإضافة إلى توفيره خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب الشهرية والفصلية التي يجريها المعلمون ويتيح خدمة تسجيل الطلاب في رياض الأطفال. وللاطلاع على نتائج الطلاب عبر الرابط:هنــــــــا.

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