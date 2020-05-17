شكرا لمتابعة خبر عن كورونا يتسبب في إغلاق محل حلويات بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قامت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، بإغلاق أحد محال الحلويات احترازياً. قامت اللجنة المُشكلة من عدة جهات حكومية لمتابعة فيروس كورونا بمحافظة الطائف، بإغلاق أحد محال الحلويات احترازياً. وباشرت فرق الصحة إجراء الفحوصات لكافة العاملين بالمحل؛ للتأكد من سلامتهم. ويأتي ذلك بعد الاشتباه بإصابة أحد العاملين في المحل، مما دفع وزارة الصحة لمباشرة مهامها بعد صدور قرار الإغلاق احترازياً من قبل اللجنة، حيث يتم فحص كافة العاملين بالمحل باعتبارهم مُخالطين لتلك الحالة المُشتبه بها، حرصاً على سلامتهم

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