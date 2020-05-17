فيديو.. مجهولون يسرقون مسجدًا في الداير.. ويلقون بالمصاحف على الأرض

قام مجهولون بسرقة محتويات أحد مساجد محافظة الداير، ولم يكتفوا بذلك بل عبثوا بالمصاحف، وألقوها على الأرض.

وأظهر مقطع فيديو، الوضع الراهن للمسجد بعد سرقة محتوياته وإلقاء كتاب الله على الأرض، فيما أفادت مصادر أن مديرية أوقاف جازان تجري تحقيقات في الواقعة.

وحسبما أظهر الفيديو، فإن اللصوص أو العابثين دخلوا إلى المسجد بعد خلع أحد الشبابيك تمامًا، فيما ظهرت المحتويات من مصاحف وسجاد مبعثرة على أرضية المسجد.