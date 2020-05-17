تعرف على آلية العثور على التمويل المناسب من « التنمية الاجتماعية» وإجراءات التقديم

يقدم بنك التنمية الاجتماعية، حزمة من منتجات التمويل الاجتماعي والموجهة إلى شريحة هامة من المواطنين وهم ذوو الدخل المنخفض؛ حيث يتيح البنك فرصة الحصول على تمويل ميسر يمكنهم من مواجهة بعض الالتزامات الناشئة عن احتياجاتهم الأساسية سواء للفرد أو الأسرة.

وكشف بنك التنمية الاجتماعية، عن توفير وإتاحة استخدام أداة تفاعلية جديدة تمكنّ الباحثين عن القروض من تحديد التمويل المناسب لهم.

آلية العثور على التمويل المناسب

ويمكن للباحثين عن المنتجات التمويلية الاستدلال على المنتجات وتحديد البرامج التمويلية المناسبة لهم عبر استخدام الأداة التفاعلية المزودة حديثًا على الصفحة الرئيسة للموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية (من هنا).

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، آلية استخدام والاستعلام عن البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لكل شخص عبر اتباع خطوات محددة ومتتابعة يمكنه بعدها التقديم على طلب التمويل مباشرة خلال ثوانٍ معدودة.

وكشف بنك التنمية الاجتماعية، عن أن عملية الاستدلال تمر عبر 3 مراحل استعلامية حول الشخص وهي المعلومات الشخصية، ونوع التمويل المتوقع ومبلغ التمويل المتوقع.

البيانات المطلوبة لإتمام عملية الاستدلال

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وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، البينات الشخصية والمعلومات المطلوبة لمساعدة الباحثين عن القروض في تحديد البرامج والمنتجات التمويلية المناسبة لهم؛ حيث تتطلب المرحلة الأولى تحديد بعض البيانات وهي الجنس والعمر والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، فيما يتطلب في مرحلة التمويل المتوقع اختيار أحد المنتجات المتوافقة مع المدخلات الأولية للمعلومات الشخصية.

ويطالب بنك التنمية الاجتماعية، المستعلم بإدخال بعض البيانات المتعلقة بمصادر دخله لحساب مبلغ التمويل المتوقع ومدة السداد بالسنوات ودفعات الاستحقاق المطلوب تسديدها شهريًا، وتتضمن هذه المعلومات قطاع التوظيف وجهة الحسم والراتب الأساسي والبدلات والالتزامات الشهرية.

إجراءات التقديم على منتجات التمويل الاجتماعي للأفراد

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، أنه يتم تقديم طلب تمويل اجتماعي عن طريق خدمة التقديم الإلكتروني لبرامج التمويل الاجتماعي، مشيرًا إلى ضرورة اطلاع العميل على الشروط و الالتزامات الخاصة بنظام التمويل الاجتماعي قبل البدء بالتسجيل للتأكد من مطابقته لشروط التمويل في البنك.

كما شدد بنك التنمية الاجتماعية، على ضرورة قيام العميل بتسجيل حسابه في خدمة التقديم الإلكتروني للتمويل الاجتماعي حتى يكون لديه القدرة على التقديم على برنامج واحد من برامجه «زواج - أسرة – ترميم»، مشيرًا إلى أنه بعد تقديم الطلب يجب على الكفيل الدخول على بوابة التقديم لبنك التنمية الاجتماعية والموافقة على طلب الكفالة، مؤكدًا أنه سيتم التدقيق في الطلب من قبل الخدمة و يتم تحديد حالته مباشرة بعد التسجيل.

وناشد بنك التنمية الاجتماعية، العملاء بالتأكد من أن رقم الجوال و البريد الإلكتروني المسجلين في الحساب صحيحين حيث إنه سيتم التواصل مع العملاء من خلالهما، لافتًا إلى أنه يتم إعلام العميل عن حالة طلبه عن طريق رسائل الجوال و حسابه في الموقع.

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