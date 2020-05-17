"إنفوجراف".. أمانة الرياض تغلق أكثر من ألفي منشأة خالفت القرارات الاحترازية

أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن تطهير قرابة ألفي متر مربع من الطرقات، وإغلاق أكثر من ألف منشأة خالفت القرارات الاحترازية للوقاية من "كورونا".

وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الأمانة: "في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد).. بلديات منطقة الرياض تعقم ٤٣ ألفًا و٨٦ موقعًا و٥٥٥ حديقة، وتطهر قرابة ألفي متر مربع من الطرقات، وتغلق ١٠٢٩ منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال ١٤ يومًا.

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