في إطار إجراءاتها لمنع انتشار الفيروس..
أعلنت أمانة منطقة الرياض، اليوم الأحد، عن تطهير قرابة ألفي متر مربع من الطرقات، وإغلاق أكثر من ألف منشأة خالفت القرارات الاحترازية للوقاية من "كورونا".
وفي بيان عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت الأمانة: "في إطار إجراءاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس (كورونا المستجد).. بلديات منطقة الرياض تعقم ٤٣ ألفًا و٨٦ موقعًا و٥٥٥ حديقة، وتطهر قرابة ألفي متر مربع من الطرقات، وتغلق ١٠٢٩ منشأة خالفت القرارات الاحترازية خلال ١٤ يومًا.
اقرأ أيضًا:
القبض على أربعة مخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بالرياض والمدينة والمنورة
كانت هذه تفاصيل خبر "إنفوجراف".. أمانة الرياض تغلق أكثر من ألفي منشأة خالفت القرارات الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.