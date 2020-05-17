«عاجل» تكشف خطة عودة العمل التدريجي بمستشفيات منطقة مكة

علمت "عاجل" من مصادرها بإعادة العمل تدريجيًّا بمستشفيات منطقة مكة المكرمة واستئناف تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة، وحالات الحوادث والجراحات، وحالات الباطنة بتخصصاتها.

وقالت المصادر إنه في إطار التعامل مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ولتعزيز خدمة المريض خلال هذه الجائحة، فقد تقرر تنفيذ ما يلي:

أولًا- جميع المستشفيات تستقبل وتتعامل مع حالات كورونا المستجد ابتداءً من تاريخه.

ثانيًا- استئناف تقديم الخدمات الطبية للحالات الطارئة والخدمات السريرية في المستشفيات على النحو التالي:

١- مستشفى النور التخصصي:

استقبال جميع حالات الحوادث والجراحات اعتبارًا من اليوم الأحد، واستقبال جميع حالات الباطنة بتخصصها المختلفة اعتبارًا من يوم الأربعاء٢٠ مايو.

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2- مستشفى الملك عبدالعزيز:

استقبال جميع الحالات الباطنة بتخصصاتها المختلفة اعتبارًا من يوم الجمعة ١٥ مايو.

3- اعتماد آلية إحالة الحالات الطبية بين المستشفيات على النحو التالي:

أ- إن كان التخصص غير متوفر في المستشفى.

ب- إذا كانت القدرة الاستيعابية للمرضى المنومين مشغولة بالكامل.

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