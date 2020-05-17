تتضاعف في حال التكرار
أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي، تقدر بغرامة 200 ألف ريال والسجن سنتين.
وعبر «
على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت الداخلية: يُعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالعقوبتين معًا.
عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي. pic.twitter.com/qxbVkODSis— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 17, 2020
ولفتت الداخلية، إلى أنه «عند تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله ثانية، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه».
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى، مقررة شرعًا أو نظامًا.
اقرأ أيضًا:
القبض على أربعة مخالفين لإجراءات الوقاية من كورونا بالرياض والمدينة والمنورة
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي في المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.