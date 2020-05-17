شاهد.. عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي في المملكة

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، أن عقوبة مخالفة تعليمات العزل أو الحجر الصحي، تقدر بغرامة 200 ألف ريال والسجن سنتين.

وعبر «

عقوبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي. pic.twitter.com/qxbVkODSis — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 17, 2020

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على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت الداخلية: يُعاقب كل من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال أو السجن لمدة لا تزيد على سنتين، أو بالعقوبتين معًا.

ولفتت الداخلية، إلى أنه «عند تكرار المخالفة تُضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين فتتم معاقبته بالإبعاد عن المملكة ومنع دخوله ثانية، بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه».

وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق العقوبات المنصوص عليها لا يخل بأي عقوبة أخرى، مقررة شرعًا أو نظامًا.

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