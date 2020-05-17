طقس الإثنين.. هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الإثنين؛ لافتة إلى استمرار توقعها بشأن هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على 10 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة ومنطقة مكة المكرمة)، تمتد إلى أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، وتبوك، والرياض، القصيم، وحائل).

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وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 15-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، جنوبية غربية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين: