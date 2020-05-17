«تعليم صبيا»: استلام باكورة 38 مشروعًا تضم 140 مدرسة يوليو المقبل

أشاد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بالدعم السخي الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة من القيادة الكريمة وبحرص وزارة التعليم بقيادة الدكتور حمد آل الشيخ على اكتمال توفير مبانٍ تعليمية آمنة وجاذبة وذات جودة عالية ومتطورة وخدمات تربوية متعددة يستفيد منها الطلاب والطالبات، مثمنًا الجهود المتميزة التي تبذلها إدارة تعليم صبيا لإنجاز ٣٨ مشروعًا مدرسيًا وفق جدولها الزمني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت إدارة تعليم صبيا استمرار تنفيذها لحزمة من المشروعات الحيوية الجاري إنشاؤها بالتعاون بين وزارة التعليم ممثلة بتعليم صبيا وشركة تطوير للمباني TBC الشركة الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والجناح التنفيذي لمشاريع وزارة التعليم، وذلك وفق الخطط الزمنية المعتمدة.

وأوضح الدكتور حسن بن محسن خرمي أن الإدارة وبالتنسيق مع شركة تطوير للمباني TBC ومكاتب التعليم في المحافظات التسع التي تتبع تعليميًا إدارة تعليم صبيا عملت على العديد من المبادرات التي أسهمت في تجاوز الظروف الحالية الطارئة من خلال تنفيذ الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل وعقد اللقاءات والتواصل المستمر والدعم من قبل المحافظين في كل من «صبيا وبيش وضمد والدرب وفيفاء وهروب والريث والداير والعيدابي».

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وأكد أن ذلك لضمان استمرار العمل بالمشاريع وتمكين العمالة من أداء أعمالهم وتيسير دخول المعدات والآليات إلى مقرات المشاريع مع قيام الجهة المنفذة بإلزام العمالة بكل التدابير والاحترازات، إضافة لعقد الاجتماعات الدورية بفرق العمل في الشؤون المدرسية بقيادة المساعد للشؤون المدرسية وقسم التخطيط المدرسي وإدارة المشاريع والصيانة وممثلي الشركة في المنطقة الجنوبية.

وبين مدير تعليم صبيا أن المشروعات الجاري تنفيذها بلغت 38 مشروعًا مدرسيًا، تضم عقب إنجازها 140 مدرسة، مؤكدًا أن العمل يجري لضمان استلام المشروعات تباعًا وفق الخطة المجدولة ابتداءً من شهر يوليو المقبل وحتى شهر ديسمبر من العام الجاري، والتي ستسهم في رفع نسبة المباني الحكومية إلى ٧٨%.

واختتم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي حديثه، بشكر أمير منطقة جازان ونائبه ووزير التعليم على متابعتهم وتوجيهاتهم وحرصهم على الطلاب والطالبات.

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