رابط الاستعلام عن النتائج في نظام نور

بواسطة الهوية الوطنية
أتاحت وزارة التعليم، اليوم الأحد، رابطًا خاصًّا في نظام نور، يمكن من خلاله الاستعلام عن النتائج، من خلال رقم السجل المدني فقط (الهوية الوطنية).
ويكون الاستعلام عن النتائج بالهوية الوطنية، من خلال الرابط التالي
«نور» نظام تعلیمي إلكتروني يشمل جمیع طلاب المراحل التعلیمیة، والمدرسين، ويضم مديريات التربیة والتعلیم بأكملھا.
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