بالصور.. «أمانة المدينة» تستحدث سوقًا مؤقتة للفاكهة والخضار في مخطط الملك فهد

استحدثت أمانة منطقة المدينة المنورة، اليوم الأحد، سوقًا مؤقتة للخضار والفاكهة للبيع المفرد، في مخطط الملك فهد.

وستُسهم السوق الجديدة في تخفيف الزحام على السوق المركزية، وستخدم الأهالي في الأحياء الواقعة بجوارها؛ الأمر الذي يُتيح تقديم خيارات متعددة للتسوق، ويرفع معدلات نشاط تجارة التجزئة للخضراوات والفواكه التي تشهد معدلات متنامية في الطلب، في ظل وفرة مخزون المنتجات الغذائية بمنطقة المدينة المنورة.

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