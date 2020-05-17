خلال العمل عن بُعد.. "الملكية الفكرية" تُقدم 20 ألف نشاط و18 ألف خدمة إلكترونية

قدَّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية 19990 نشاطًا مختلفًا عبر المنصات الافتراضية من قبل المختصين في الهيئة، و17546 خدمة إلكترونية لعملائها من الأفراد والمؤسسات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعبر بيان لها، أضافت الهيئة أنها عقدت ٤٤ جلسة للجان شبه القضائية للفصل في انتهاكات حقوق الملكية الفكرية، إضافةً إلى تقديم دورات تدريبية لأكثر من ٥٠٠ مستفيد من ٢٨ جهة من القطاعين الحكومي والخاص.

وقالت الهيئة: "إشارةً إلى تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد احتلت المملكة مركزها ضمن الدول العشر الأولى على مستوى العالم في الاستفادة من دورات المنظمة والتعليم عن بُعد بمقدار 1445 متدربًا ومتدربة خلال الفترة من شهر يناير 2020م حتى شهر مايو الجاري".

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وأكدت الهيئة أنها منذ بداية الفترة التي أعلنت فيها المملكة عن الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والعمل عن بعد، فقد استقبلت مجموعة من الطلبات المتعلقة بالتسجيل والفحص والتعديل لمجالات الملكية الفكرية التي تم التعامل معها، وتمثلت في 9331 خدمة للعلامات التجارية، و2452 خدمة لبراءات الاختراع، و948 خدمة لنماذج صناعية، و423 خدمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وأوضحت الهيئة أن عدد العملاء الذين تم استقبال طلباتهم من خلال الهيئة بلغ 38 ألفًا و293 حالة من خلال التواصل المباشر عبر المكالمات الهاتفية أو عبر البريد الإلكتروني، وبوابة الدعم من خلال الموقع الالكترونية للهيئة .

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