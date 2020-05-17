بحوث ومشاريع
تنوعت التقويمات المنعقدة في الجامعات ما بين اختبارات إلكترونية، وبحوث، ومشاريع، واختبارات شفهية، وغيرها عبر منصات الجامعات، والتي تابع فيها أعضاء هيئة التدريس كافة متطلبات العملية التعليمية، وانعكس ذلك على تفاعل متميز من الطلاب والطالبات في جميع المراحل الجامعية رغم ظروف جائحة كورونا.
ملفات ومنصات
بلغت الملفات التي تم استعراضها في منصات الجامعات أكثر من 1.087.275 ملفا، كما بلغ إجمالي الفصول الافتراضية بأكثر من 1.891.582 فصلا افتراضيا، كما تجاوزت مناقشات الماجستير والدكتوراه في الجامعات بأكثر من 1417 مناقشة.
وقدمت الجامعات خلال المدة من 21 رجب وحتى 30 شعبان أكثر (264.867) مقررا تعليميا، كما عقدت 2 مليون و200 ألف اختبار ما بين اختبار فصلي أو نهائي، وزار منصات الجامعات (28.759.050) زائرا.
منصات الجامعات
1.087.275 ملفا
1.891.582 فصلا افتراضيا
1417 مناقشة للماجستير والدكتوراه
264.867 مقررا تعليميا
2 مليون و200 ألف اختبار
28.759.050 زائرا
كانت هذه تفاصيل خبر 2.2 مليون اختبار جامعي لـ1.6 مليون طالب وطالبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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