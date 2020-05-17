السعودية اليوم / تبوك تشهد التزاما بإجراءات منع التجول في العشر الأواخر



تبوك 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

تشهد الطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في مدن ومحافظات منطقة تبوك ، التزاما تاماً بقرار منع التجول من قبل المواطنين والمقيمين ، يقابلها جهود لرجال الأمن لاسيما شرطة منطقة تبوك التي تواصل إلى جانب مختلف الجهات الأمنية تنفيذ سريان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برفع منع التجوّل جزئياً من الساعة الـ 9صباحاً وحتى الـ 5 مساءً في المنطقة , خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، ومنع التجول مابعد ذلك .

وأظهرت جولة وكالة الأنباء

ويجسّد الأمر الكريم برفع حظر التجوّل جزئياً في العشر الأواخر حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - واهتمامها بتلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين لتأمين متطلباتهم المعيشية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك, بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة, مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعدّ مسؤولية الجميع للحدّ من انتشار فيروس

// انتهى //

22:49ت م

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تبوك 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واستشهد الطرقات الرئيسة والميادين العامة ومداخل الأحياء في مدن ومحافظات منطقة تبوك ، التزاما تاماً بقرار منع التجول من قبل المواطنين والمقيمين ، يقابلها جهود لرجال الأمن لاسيما شرطة منطقة تبوك التي تواصل إلى جانب مختلف الجهات الأمنية تنفيذ سريان أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برفع منع التجوّل جزئياً من الساعة الـ 9صباحاً وحتى الـ 5 مساءً في المنطقة , خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، ومنع التجول مابعد ذلك .وأظهرت جولة وكالة الأنباء السعودية "واس" في شوارع مدينة تبوك اليوم , الزيادة النسبية في الحركة المرورية في الشوارع والطرقات، وقد واكبها وعي مجتمعي من المواطنين والمقيمين باتخاذ التدابير الوقائية الذاتية التي أكّدت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بها من لبس الكمامات والقفازات, والابتعاد بمسافة لا تقل عن متر ونصف بين الأشخاص, كما بدا التزام الأهالي بعدم اصطحاب الأطفال وكبار السن في المركبات في أثناء فترة السماح بالتجوّل لحمايتهم من مخاطر الإصابة بالوباء - لا قدر الله - إضافة إلى التباعد الاجتماعي بعدم وجود نقاط تجمع للأفراد في المحلات والأماكن العامة، ما يعكس الوعي الكامل لدى أفراد المجتمع.ويجسّد الأمر الكريم برفع حظر التجوّل جزئياً في العشر الأواخر حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - واهتمامها بتلمّس احتياجات المواطنين والمقيمين لتأمين متطلباتهم المعيشية مع قرب حلول عيد الفطر المبارك, بما يتوافق مع توصيات الجهات الصحية المختصة, مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية التي تعدّ مسؤولية الجميع للحدّ من انتشار فيروس كورونا // انتهى //22:49ت م0172

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.