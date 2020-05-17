السعودية اليوم / ٣٢٠٠ جولة رقابية تنفذها بلدية عنيزة خلال شهر رمضان المبارك



عنيزة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نفذت بلدية عنيزة ممثلة بإدارة صحة البيئة ٣٢٠٠ جولة رقابية لمختلف المنشآت والقطاعات داخل عنيزة خلال شهر رمضان المبارك وحتى اليوم ، نتج عنها أكثر من ٥٠٠ مخالفة وإشعار صحي، صودر خلالها ٥١٧ كيلو جراما من مختلف الأغذية والمنتجات المخالفة وغير القابلة للاستهلاك لأسباب متعددة منها انتهاء الصلاحية وسوء التخزين وغيرها .

وأوضح وكيل الخدمات بالبلدية محمد الحركان، أن أعمال البلدية الرقابية خلال شهر رمضان تركز على الجانب الصحي بوصف هذا الوقت موسماً استثنائيا لطلب الأغذية، سواء كانت الطازجة أو المعلبة، حيث يجري التأكد من تاريخ صلاحية المنتجات، وسلامة أجهزة التبريد للأطعمة المثلجة والمبردة، والنظافة الشخصية للعاملين، إضافة إلى سلامة ونظافة مكان وأجهزة تحضير الأطعمة وسلامة التخزين، مبيناً أن مراقبي البلدي يقومون بتوثيق أية ملحوظة أو مخالفة بالتصوير والتسجيل عبر النظام الإلكتروني التابع للبلدية بشكل فوري داخل المنشأة، فيما يقوم مختبر البلدية بالفحص الغذائي المستمر لمختلف العينات التي ترد إليه ومنها مراقبة السوق المركزي للخضار والفاكهة بشكل كامل والتأكد من سلامة المنتجات كافة وصلاحياتها للاستهلاك.

وتحرص البلدية على تثقيف العاملين مقدمي خدمات الأغذية، وتوجيه الموظفين العاملين للطرق المثلى للتعامل مع الأغذية في سبيل صحة المستهلكين وجودة الغذاء .

// انتهى //

22:40ت م

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