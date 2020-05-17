السعودية اليوم / صحة بيشة تنفذ برنامجا تدريبيا لمنسوبي التمريض للتعامل مع فيروس كورونا المستجد



بيشة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

أنهت صحة بيشة تدريب طاقم تمريضي على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ومكافحة العدوى، وطرق العزل، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للتصدي لفيروس (

وأوضحت صحة بيشة ، أن البرنامج التدريبي استهدف الكوادر التمريضية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم التدريب في كل من (مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك عبدالله).

وأبانت أنه تم تدريب عدد (117) ممرضا وممرضة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة.

مما يذكر أن البرنامج استمر لمدة 4 أسابيع، وشارك في تنفيذه نخبة من المدربين المختصين على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجال تمريض الحالات الحرجة، وذوي خبرة في مجال التدريب.

// انتهى //

22:39ت م

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بيشة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسأنهت صحة بيشة تدريب طاقم تمريضي على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة، وأجهزة التنفس الاصطناعي، ومكافحة العدوى، وطرق العزل، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية للتصدي لفيروس ( كورونا ) المستجد.وأوضحت صحة بيشة ، أن البرنامج التدريبي استهدف الكوادر التمريضية بمراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث تم التدريب في كل من (مستشفى الولادة والأطفال ومستشفى الملك عبدالله).وأبانت أنه تم تدريب عدد (117) ممرضا وممرضة على كيفية التعامل مع الحالات الحرجة.مما يذكر أن البرنامج استمر لمدة 4 أسابيع، وشارك في تنفيذه نخبة من المدربين المختصين على مستوى عالٍ من الكفاءة في مجال تمريض الحالات الحرجة، وذوي خبرة في مجال التدريب.// انتهى //22:39ت م0169

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