السعودية اليوم / "الزكاة والدخل" تنظم ورشتَيْ عمل لتوعية المكلفين بمبادرات الحد من آثار "كورونا" على قطاع الأعمال



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

عقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشتَيْ عمل افتراضيتين، موجهتين إلى كبار المكلفين، للتعريف بمبادراتها الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي على منشآت القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهها المنشآت على وجه العموم.

وعقدت الورشتان باللغتين العربية والإنجليزية يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيين، وحضرها نحو 2150 من المكلفين.

ويأتي انعقاد الورشتين في إطار الجهود التواصلية التي تنفذها "الزكاة والدخل" لتوعية المكلفين بالمبادرات الداعمة للقطاع الخاص، في ظل تداعيات انتشار فايروس

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت عن تسهيلات عدة في الزكاة والضرائب، عبر 15 مبادرة داعمة لقطاع المال والأعمال في المملكة متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.

وتندرج مبادرات الهيئة في إطار سلسلة المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة العربية

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل المبادرات من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، الذي يوفر دليلا شاملا للمبادرات كافة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993).

// انتهى //

22:33ت م

0166



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسعقدت الهيئة العامة للزكاة والدخل ورشتَيْ عمل افتراضيتين، موجهتين إلى كبار المكلفين، للتعريف بمبادراتها الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي على منشآت القطاع الخاص، ومناقشة التحديات التي تواجهها المنشآت على وجه العموم.وعقدت الورشتان باللغتين العربية والإنجليزية يومَيْ الأربعاء والخميس الماضيين، وحضرها نحو 2150 من المكلفين.ويأتي انعقاد الورشتين في إطار الجهود التواصلية التي تنفذها "الزكاة والدخل" لتوعية المكلفين بالمبادرات الداعمة للقطاع الخاص، في ظل تداعيات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أعلنت عن تسهيلات عدة في الزكاة والضرائب، عبر 15 مبادرة داعمة لقطاع المال والأعمال في المملكة متماشية مع توصيات صندوق النقد الدولي للجهات الضريبية حول العالم.وتندرج مبادرات الهيئة في إطار سلسلة المبادرات التي أطلقتها حكومة المملكة العربية السعودية لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص، والمحافظة على مشاركته الفعالة في بناء الاقتصاد الوطني للمملكة.وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه يمكن للمهتمين الاطلاع على تفاصيل المبادرات من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، الذي يوفر دليلا شاملا للمبادرات كافة، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993).// انتهى //22:33ت م0166

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الزكاة والدخل" تنظم ورشتَيْ عمل لتوعية المكلفين بمبادرات الحد من آثار "كورونا" على قطاع الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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