السعودية اليوم / المجمع الصحي بينبع يحدد مواعيد عمل المراكز الصحية



ينبع 24 رمضان 1441هـ الموافق 17مايو 2020م واس

حدد المجمع الصحي بمحافظة ينبع مواعيد عمل المراكز الصحية بالمحافظة ومراكزها، ابتداء من اليوم حتى نهاية إجازة العيد لهذا العام والمراكز هي (الأقيفة، والبندر ، وينبع النخل ، والشرجة ، وتلعة نزا ، والفقعلي ، وجبل رضوى، والنجف ، والنباه) ،وتبدأ مواعيد العمل في هذه المراكز خلال شهر رمضان المبارك من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، في حين سيكون العمل خلال فترة العيد من الساعة الثامنة صباحا حتى الرابعة عصرا .

// انتهى //

22:33ت م

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