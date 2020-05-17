السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة ترفع 410 أطنان من حراج الخشب بالعكيشية



مكة المكرمة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

تواصل الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة ، حملة تنظيف حراج الخشب العشوائي بالعكيشية، شملت عدداً من المواقع المتفرقة بهدف إزالة التلوث البصري، وتوفير بيئة صحية آمنة.

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس، حمدي بن إسماعيل قدح، أن الحملة تركزت على رفع المخلفات المشوهة للمظهر البصري والبيئي أسفرعنها رفع و إزالة 410 أطنان من المخلفات ، على مساحة 1200 متر مربع وتنظيف محيط المنطقة.

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22:29ت م

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