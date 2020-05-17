السعودية اليوم / بلدية رفحاء تنفذ أعمال سفلتة وتأهيل ومعالجة عدد من شوارع الأحياء وصيانة الحدائق العامة



رفحاء 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية حالياً تنفيذ مشروعات سفلتة وصيانة ومعالجة لعدد من شوارع الأحياء بالمحافظة.

وتابعت البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الفنية قسم المشاريع حالياً سفلتة مخطط المقاهي ،ومتابعة أعمال معالجة شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز،ومتابعة أعمال معالجة شوارع حي الملز، كما تقوم البلدية ممثلة بقسم الزراعة بأعمال قص وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق في حي المحمدية و حي الخالدية، وأعمال صيانة الجزر الوسطية ونظافة الأحواض بطريق الملك عبدالله.

وأكدت البلدية أهمية تلك المشروعات في تطوير المحافظة ومدى إسهامها في تحسين الأحياء كافة وخدمة للمواطنين والمقيمين .

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22:01ت م

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