السعودية اليوم / جامعة الملك سعود تنجز 3910 اختبارات للطلاب والطالبات في رمضان



الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

كشف وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي عن تنفيذ الجامعة عددا من الإجراءات والإنجازات في أثناء تسيير التعليم والاختبارات عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب جائحة

وأوضح أن الجامعة أنجزت خلال فترة الاختبارات التي بدأت من 3 – 21 رمضان الجاري العديد من المهام التعليمية ومنها الاختبارات الإلكترونية التي بلغت 3574 اختباراً باستخدام منصات إلكترونية متعددة، واختبارات شفهية بعدد 336 اختباراً، بينما بلغ عدد المشروعات المقدمة من الطلاب 132 مشروعاً وعدد البحوث المقدمة 173 بحثاً.

وبين أنه بخصوص الاختبارات الأخرى مثل الاختبار المنزلي وغيره من الاختبارات المتنوعة بلغ عددها 1143 اختباراً ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقرراً، وعدد الطلاب الذي تقدموا للاختبار 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755 بمتوسط 4 اختبارات عن بعد تقريباً لكل طالب وطالبة.

وأفاد أن جامعة الملك سعود قامت بجدولة مواعيد اختبارات مقررات الجامعة كافة حيث حددت بداية كل اختبار ونهايته خلال فترتين، كما خصص مركز اتصالات من خلال الاتصال المباشر في أثناء الاختبار على المركز والمدعوم بفريق يستقبل الاتصالات قبل وخلال وبعد الاختبار، وأسفر ذلك عن آداء الاختبار بشكل متقن وسلس.

// انتهى //

21:59ت م

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الرياض 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسكشف وكيل جامعة الملك سعود للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور محمد بن صالح النمي عن تنفيذ الجامعة عددا من الإجراءات والإنجازات في أثناء تسيير التعليم والاختبارات عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة بسبب جائحة كورونا وأوضح أن الجامعة أنجزت خلال فترة الاختبارات التي بدأت من 3 – 21 رمضان الجاري العديد من المهام التعليمية ومنها الاختبارات الإلكترونية التي بلغت 3574 اختباراً باستخدام منصات إلكترونية متعددة، واختبارات شفهية بعدد 336 اختباراً، بينما بلغ عدد المشروعات المقدمة من الطلاب 132 مشروعاً وعدد البحوث المقدمة 173 بحثاً.وبين أنه بخصوص الاختبارات الأخرى مثل الاختبار المنزلي وغيره من الاختبارات المتنوعة بلغ عددها 1143 اختباراً ووصل عدد المقررات المختبرة 5358 مقرراً، وعدد الطلاب الذي تقدموا للاختبار 101943 طالبًا وطالبة، وعدد الطالبات المختبرات 79812 طالبة ليصبح إجمالي عدد الطلبة المختبرين 181755 بمتوسط 4 اختبارات عن بعد تقريباً لكل طالب وطالبة.وأفاد أن جامعة الملك سعود قامت بجدولة مواعيد اختبارات مقررات الجامعة كافة حيث حددت بداية كل اختبار ونهايته خلال فترتين، كما خصص مركز اتصالات من خلال الاتصال المباشر في أثناء الاختبار على المركز والمدعوم بفريق يستقبل الاتصالات قبل وخلال وبعد الاختبار، وأسفر ذلك عن آداء الاختبار بشكل متقن وسلس.// انتهى //21:59ت م0161

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