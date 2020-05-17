السعودية اليوم / أكثر من 2000 مستفيد من مبادرات الرعاية الصحية المنزلية بصحة حفر الباطن



حفر الباطن 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

نفذت صحة حفر الباطن 7 مبادرات للرعاية الصحية المنزلية استفاد منها 2603 مستفيدين في منازلهم تمثلت في مبادرة الدعم النفسي والاجتماعي ، ومبادرة تثقيف المرضى وذويهم ، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي، والفرز البصري في المنازل والمنشآت الصحية، وتدريب العاملين ، ومبادرة إيصال الأدوية إلى المنازل حيث تم إيصال 531 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النفسي والإجتماعي 295مستفيدًا.

كما استفاد من المعلومات الوقائية والتثقيفية المتعلقة بفيروس (

وتأتي هذه الخدمات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونالمستجد (كوفيد-19) تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم جميع خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات.

// انتهى //

21:55ت م

0159



حفر الباطن 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسنفذت صحة حفر الباطن 7 مبادرات للرعاية الصحية المنزلية استفاد منها 2603 مستفيدين في منازلهم تمثلت في مبادرة الدعم النفسي والاجتماعي ، ومبادرة تثقيف المرضى وذويهم ، ومبادرة التواصل الصوتي والمرئي، والفرز البصري في المنازل والمنشآت الصحية، وتدريب العاملين ، ومبادرة إيصال الأدوية إلى المنازل حيث تم إيصال 531 وصفة علاجية إلى المرضى في منازلهم، فيما بلغ عدد المستفيدين من الدعم النفسي والإجتماعي 295مستفيدًا.كما استفاد من المعلومات الوقائية والتثقيفية المتعلقة بفيروس ( كورونا ) 571 من المرضى وذويهم ، وتخطى عدد المستفيدين من مبادرة التواصل الصوتي والمرئي 493 مستفيداً ، وتجاوز عدد المستفيدين من الفرز البصري في المنازل 456 مستفيداً وفي المنشآت الصحية 228 مستفيداً، وتم تدريب 29 من العاملين بالرعاية الصحية المنزلية .وتأتي هذه الخدمات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونالمستجد (كوفيد-19) تماشياً مع توجيهات وتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره والحد من التجمعات، وتوفير كافة الخدمات للمرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تقديم جميع خدماتها الصحية والعلاجية عبر الوسائل الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفيات.// انتهى //21:55ت م0159

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