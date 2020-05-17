السعودية اليوم / "واس" توثق التزام أهالي المدينة المنورة بأمر منع التجول



المدينة المنورة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

وثقت "واس" اليوم التزام أهالي المدينة المنورة بأمر منع التجول, حيث أظهرت خلال جولتها خلو طرقات وشوارع وميادين وأسواق المدينة المنورة, الأمر الذي يثبت المسؤولية والوعي المجتمعي بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.

وأبرزت "واس" تواجد الجهات الأمنية وانتشارها خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الهادف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس

// انتهى //

21:53ت م

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المدينة المنورة 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسوثقت "واس" اليوم التزام أهالي المدينة المنورة بأمر منع التجول, حيث أظهرت خلال جولتها خلو طرقات وشوارع وميادين وأسواق المدينة المنورة, الأمر الذي يثبت المسؤولية والوعي المجتمعي بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرشيدة لمواجهة هذه الجائحة.وأبرزت "واس" تواجد الجهات الأمنية وانتشارها خلال ساعات منع التجول، حيث أقيمت نقاط التفتيش في العديد من الشوارع العامة لمتابعة تطبيق المواطنين والمقيمين لهذا الأمر الهادف إلى الحفاظ على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا // انتهى //21:53ت م0158

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