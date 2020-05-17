السعودية اليوم / إجراء 17 جلسة علاج كيماوي لـ11 طفلاً بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جازان 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واس

قدّم قسم أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خدماته لـ11 طفلاً من مرضى الأورام، الذين كانوا يتابعون علاجهم في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالرياض وجدة، وذلك بعد تعذر متابعة علاجهم في هذه المرافق نظراً للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من

ويأتي ذلك تسهيلاً على المرضى وأهاليهم بعد التنسيق مع الجمعية

مما يذكر أن قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بدأ خدماته قبل أكثر من عامين ويضم المستشفى وحدة متكاملة لتحضير العلاج الكيماوي بإشراف صيادلة سعوديين مدربين وكذلك طاقم تمريضي سعودي مدرب على التعامل مع حالات الأورام.

// انتهى //

21:49ت م

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جازان 24 رمضان 1441 هـ الموافق 17 مايو 2020 م واسقدّم قسم أمراض الدم والأورام للأطفال في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خدماته لـ11 طفلاً من مرضى الأورام، الذين كانوا يتابعون علاجهم في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية بالرياض وجدة، وذلك بعد تعذر متابعة علاجهم في هذه المرافق نظراً للإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها للوقاية من كورونا ومنع انتشاره.ويأتي ذلك تسهيلاً على المرضى وأهاليهم بعد التنسيق مع الجمعية السعودية لأمراض الدم والأورام للأطفال, حيث تم إكمال العلاج الكيماوي بأكثر من 17 جلسة علاج كيماوي.مما يذكر أن قسم أمراض الدم والأورام للأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بدأ خدماته قبل أكثر من عامين ويضم المستشفى وحدة متكاملة لتحضير العلاج الكيماوي بإشراف صيادلة سعوديين مدربين وكذلك طاقم تمريضي سعودي مدرب على التعامل مع حالات الأورام.// انتهى //21:49ت م0157

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