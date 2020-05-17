كيفية التحقق من أهلية ساند برقم الهوية 1441 نظام استخراج برنت تأمينات الاجتماعية،تقدم المملكة العربية السعودية العديد من الخدمات للمواطن السعودي و هذه الخدمات تحت رعاية خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ومن هذه الخدمات برنامج ساند لخدمات التأمين الإجتماعي لمن تعطلوا عن العمل ، في برنامج ساند هو برنامج مختص للمواطنين الذين تم تعطيلها عن العمل وسيتم تعويضهم بشكل كامل ولكن بشروط معينة ، وهذا البرنامج قد أنشأته مؤسسة التأمينات الإجتماعية في المملكة العربية السعودية وسوف نعرض في هذا المقال كيفية التحقق من أهلية ساند برقم الهوية.

كيفية التحقق من ساند برقم الهوية :-

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة كيفية التحقق من ساند برقم الهوية وهي خدمة مقدمة من التأمينات الإجتماعية لمن لم يجد عمل أو للعاطلين عن العمل ولمن ترك وظيفته شرط أن يقل عمره عن ستين عامًا.

ولكي يستفيد المواطن من الدعم الحكومي يتوجب عليه التسجيل في موقع التأمينات الإجتماعية ويملأ البيانات المطلوبة .

ولكي يستفيد المتقدم للوظيفة أو العمل من المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية يجب أن :

أن يكون المتقدم للتأمينات عمره أقل من 60 عامًا.

أن يكون تم فصله عن العمل أو تعطل عن العمل في مدة أقل من ثلاثة أشهر.

أن يكون المتقدم للعمل سعودي الجنسية ومقيم في المملكة العربية السعودية.

أن يكون خالي عن العمل أو غير مقيد في وظيفة أخرى أو متقدم لوظيفة في أي شركة.

طريقة التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند :-

هناك بعض الفئات تكون مستحقة لبرنامج ساند وهو أحقية المواطن للوظيفة تبع التأمينات الإجتماعية فيجب معرفة الأتي:

يجب اولًا الذهاب إلى موقع التأمينات الإجتماعية والتسجيل الإلكتروني من خلال الدخول على الرابط.

ثم الذهاب إلى خانة الخدمات الإلكترونية واختيار الخدمة وهي خدمة إستحقاق لبرنامج ساند.

يتم إدخال البيانات المدونة على الصفحة بالكامل كرقم الهوية وبيانات المواطن.

يُدخل المستخدم رمز التحقق.

بعد ذلك أي بعد ملئ البيانات ستظهر كتابة تبين هل أنت مستحق لبرنامج ساند أم لا.

ويمكن التسجيل في برنامج ساند عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للتأمينات الإجتماعية ثم التسجيل في الموقع ثم تقديم طلب من أجل إستحقاق ساند ويجب أن يُدخل المستخدم الآي باد الخاص بحسابه البنكي وكذلك رقم الهاتف الجوال.

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ثم تكملة البيانات المطلوبة والمدونة على الصفحة وستصلك رسالة على الهاتف بها كود يجب كتابة هذا الكود ثم تصلك رسالة على الهاتف تشير على التأكيد وتفعيل الخدمة.

كيفية التسجيل في ساند التأمينات الاجتماعية 1441 :-

يمكن للمواطن السعودي أن يستعلم عن إسمه في التأمينات الإجتماعية وهل هو مستحق لهذه التأمينات أم لا من خلال إدخال رقم الهوية بعد التسجيل في الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وبعد إختيار الخدمة المنوطة يضغط على التأمين أونلاين ثم التحقق من الإشتراك بالفعل في خدمة التأمينات وبعد كتابة هوية المواطن الشخصية يتم الضغط على زر الخاص من أجل الإستعلام عن حقوق التأمين الإجتماعي.

طريقة التحقق من التأمينات برقم الهوية 1441 :-

ويمكن الإستعلام عن المستحقات من التأمينات الإجتماعية برقم الهوية عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التأمينات الإجتماعية ثم الضغط على بتند المستحقات التأمينية برقم الهوية وكتابة الرقم القومي بالكامل ثم الضغط على كلمة بحث فسوف تظهر رسالة بها التفاصيل كاملة المستحقات التأمينية.

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