السعودية | الرئيس العام لشؤون الحرمين يثني على تقرير الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 9:25 مساءً, 17 مايو 2020 م المناطق _ مكة المكرمة اطلع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على تقرير الأعمال الميدانية للإدارة العامة للتشغيل والصيانة منذ بداية موسم شهر رمضان المبارك 1440 هـ، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري, ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، ونائب رئيس قسم الأعمال الميدانية المهندس عبدالعزيز بن طارق المالكي.

وأوصى معاليه خلال اطلاعه على سير منظومة الأعمال الميدانية بالمسجد الحرام، بزيادة الجهد والمثابرة من أجل الارتقاء بمنظومة العمل، والسعي الحثيث لتطوير مجالات خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر الهادفة إلى توفير أعلى مستويات الخدمة للزوار والعناية الفائقة بالحرمين الشريفين.

ويتضمن التقرير شرحا مفصلا لأعمال الصيانة الدورية للأعمال الميدانية القائمة بالمسجد الحرام كصيانة فواصل التمدد بصحن المطاف، وجلي رخامه ودهان الأرضيات بمادة الإيبوكسي، وأعمال إزالة حوائط الجبس بورد بمكاتب الدور الأول بمبنى الشلر وفق المخطط المعتمد، وأعمال الصيانة بموقع سبيل الملك عبد العزيز.

وأوضح التقرير أيضاً معدلات الإنجاز لجميع الأعمال الميدانية ونسب البلاغات المرصودة ومدى تجاوب الإدارات ذات العلاقة في معالجتها.

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