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2020-05-17 70 ألف طالب في جامعة طيبة يختتمون الاختبارات عن بُعد متابعات الخليج 365 - واس Advertisements اختتم أكثر من 70 ألف طالب وطالبة في جامعة طيبة وفروعها العام الدراسي 1441هـ في جميع البرامج الدراسية، بعد أن أنهوا مرحلتهم الدراسية من الفصل الدراسي الثاني عن بعد وعبر نظام التعليم الإلكتروني “البلاك بورد”.

وأكد معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني أن العملية التعليمية استمرت على أكمل وجه وفق توجيهات ومتابعة صاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، مؤكداً عدم تأثر العملية التعليمية واستمرار المحاضرات الافتراضية وصولاً إلى ختام الفصل الدراسي والذي أدى فيه الطلبة احدى أنواع التقييمات للأنشطة التعليمية (الاختبارات- الواجبات- المناقشات)، مهنئاً جميع خريجي الجامعة و الطلبة لهذا العام هذا النجاح.

وأفاد أن الجامعة عملت على تهيئة البيئة المناسبة لاستكمال الطلبة لدراستهم عن بعد بيسر وسهولة ، مشيراً إلى أن فرق التواصل والدعم والمساندة عملت وتعمل باستمرار لتذليل الصعاب أمام أبنائنا الطلاب والطالبات، وتبذل عمادة تقنية المعلومات وبقية الكليات والعمادات المعنية جهوداً مستمرة عبر فرق الدعم الفني والتنسيق لمعالجة أية مشكلات تقنية تواجه الطلاب.

وأظهر تقرير أعدته عمادة التعليم الإلكتروني بجامعة طيبة أن أكثر من 44 ألف عملية اختبار وهو إجمالي عدد مرات أداء الطلبة لاختباراتهم في الشعب الدراسية المسجلة لهم التي بلغت أكثر من 4300 شعبة.



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