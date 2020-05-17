شكرا لقرائتكم فُرجت تسدد مديونية 654 شخصًا بقيمة 49 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-05-17 فُرجت تسدد مديونية 654 شخصًا بقيمة 49 مليون ريال متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أفاد المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، بسداد مديونية ( 654) من المواطنين والمقيمين المستفيدين من خدمة “فُرجت”، حيث بلغت قيمة الديون التي تم سدادها أكثر من 49 مليون ريال.

وأكد المتحدث أن الفواتير المتاحة للسداد تعود للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، منوهاً إلى أن الخدمة متاحة عبر منصة “أبشر” فقط، ولا يوجد لها تطبيق خاص عبر المتاجر الإلكترونية.



تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر







تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فُرجت تسدد مديونية 654 شخصًا بقيمة 49 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.