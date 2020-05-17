لتجنب حصوات الكُلى احرص على تناول السوائل

2020-05-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

دعا استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى الدكتور رضا متبولي إلى ضرورة الحرص على تناول السوائل تفاديًا لحدوث الجفاف، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365” أن فئة كبيرة للأسف لا تحرص على شرب الماء خلال فترات ما بعد الإفطار إلى السحور، فالماء ضروري لحماية الكليتين من الحصوات.

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وتابع، تتكون حصيات الكلى نتيجة لتجمع بعض مخلفات الجسم الموجودة بالدم في صورة بلورات داخل الكلى، ومع مرور الوقت قد تتراكم هذه البلورات لتشكل كتلة صلبة تشبه الحجارة، وتأتي حصيات الكلى في مجموعة متنوعة من الأحجام، والأشكال، والألوان حيث يشبه بعضها حبيبات الرمل، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون بعضها في حجم كبير، وقد تظهر الحصاة في كلية واحدة، أو في الكليتين الاثنتين، أو في الحالب، وهو الأنبوب الذي يربط الكليتين بالمثانة.

وحول العلاج والوقاية قال: معظم حصيات الكلى الصغيرة تخرج مع البول، وقد يكون خروجها مؤلمًا وغالبًا، لا يستمر الألم أكثر من يومين، وقد ينصح الطبيب بالانتظار حتى نزول الحصاة في البول، وخلال فترة الانتظار يوصي الطبيب بشرب الكثير من السوائل طوال اليوم، تناول مسكنات الألم والأدوية المساعدة في تمرير الحصيات، أما علاج حصيات الكلى الكبيرة التي لا تنتقل بشكل طبيعي خلال مجرى البول، فعادة ما تتم إزالتها عن طريق الجراحة.



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