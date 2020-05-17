دراسة : مصاب كورونا ينقل العدوى قبل ظهور الأعراض واستشاري يوضح السبب

2020-05-17

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أكدت دراسة ألمانية أن الشخص المصاب بفيروس كورونا يمكنه أن يصيب غيره بالعدوى قبل ظهور الأعراض الأولية للمرض عليه.

جاء ذلك في الدراسة التي نشرتها مجلة The Lancet Infectious Diseases البريطانية العلمية، واستندت الدراسة إلى تحليل مفصّل قام به علماء لسلاسل العدوى في أول مجموعة أشخاص أُصيبوا بالمرض في ألمانيا قبل أربعة أشهر.

وأجرى الدراسة فريق برئاسة ميرله بومر من مكتب الصحة والأمن الغذائي في ولاية بافاريا الألمانية، وأودو بوخهولتس من معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات وفيكتور كورمان من مستشفى شاريتيه في برلين.

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وذكر العلماء معدو الدراسة أن انتقال العدوى من المصاب إلى غيره قبل ظهور الأعراض على المصاب، حدث في حالة واحدة على الأقل من الحالات الستة عشر التي شملتها الدراسة، ورجح الباحثون أن يكون هذا الأمر قد حدث في خمس حالات أخرى.

وتعليقًا على ذلك يقول استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور سامي عكرش لـ” متابعات الخليج 365“، ما جاء في الدراسة صحيح من الناحية العلمية، إذ إن الفرد يكون حاملًا للفيروس ولم تظهر عليه الأعراض، ومن الممكن تكون فترة عدم ظهور الأعراض تمتد من ١٤-٢١ يومًا في كثير من الفيروسات والأمراض، ولكن يكون الفرد وسيلة فعالة لنقل العدوى للآخرين عبر الرذاذ أو العطاس أو ملامسة الأسطح.

وأكد أن زيادة أعداد المصابين بكورونا المستجد وتجاوز الرقم أربعة ملايين ونصف المليون إصابة يؤكد ما جاء في الدراسة والنظرية بأن الفرد ينقل العدوى دون ظهور الأعراض عليه، إذ إن أكثر الذين تم رصدهم في كورونا اكتسبوا العدوى من أشخاص لم تظهر عليهم أي علامات وأعراض للمرض.



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