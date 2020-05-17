محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد الـ48. وأفاد الناطق الرسمي في اللقاء الإعلامي اليومي، بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 3507 حالات.فيروس كورونا الجديد 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 10:02 PM ارتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد Advertisements الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا التابعة لوزارة الصحة الجزائرية، جمال فورار، اليوم؛ تسجيل 198 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 7019 حالة موزعة عبر كامل محافظات البلاد الـ48. وأفاد الناطق الرسمي في اللقاء الإعلامي اليومي، بتسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 548 وفاة، مشيراً إلى تسجيل 98 حالة شفاء جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 3507 حالات. الكلمات المفتاحية ، الصحة الجزائرية تسجل 6 وفيات و198 إصابة بكورونا ،

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