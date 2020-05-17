، صحة مكة تنعي وفاة الممرض "الحسيني" إثر إصابته بكورونا ،

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نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية صباح اليوم من جراء فيروس كورونا المستجد.
وتابعت "صحة مكة": بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجية الدكتور أحمد العمار: رحم الله #الممرض_خالد_الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة؛ حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا.
وأضاف: تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين، وكلنا نفخر به رحمه الله.
ويعمل "الحسيني" في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.
وصعد وسم #الممرض_خالد_الحسيني الترند السعودي، وسط دعوات له بالمغفرة والرحمة بعد وفاته وهو يؤدي عمله في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
فيروس كورونا الجديد
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 10:03 PM
سائلة الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناتهصحة مكة تنعي وفاة الممرض "الحسيني" إثر إصابته بكورونا
نعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية صباح اليوم من جراء فيروس كورونا المستجد.
وتابعت "صحة مكة": بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تنعي المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الممرض خالد بن عبدالله الحسيني، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلةً الله المولى -عز وجل- أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وقال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجية الدكتور أحمد العمار: رحم الله #الممرض_خالد_الحسيني وهو أحد أبطال الصحة في مكة؛ حيث توفاه الله بعد إصابته بكورونا.
وأضاف: تعازينا لأهله وزملائه، ونقول لأهله: افخروا بابنكم فقد توفي وهو يسعى في صحة وعلاج المصابين، وكلنا نفخر به رحمه الله.
ويعمل "الحسيني" في أحد مستشفيات العاصمة المقدسة.
وصعد وسم #الممرض_خالد_الحسيني الترند السعودي، وسط دعوات له بالمغفرة والرحمة بعد وفاته وهو يؤدي عمله في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
، صحة مكة تنعي وفاة الممرض "الحسيني" إثر إصابته بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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