، من الغد.. "مرور مكة" يغلق أنفاق الملك خالد وعبدالله لاستكمال مشروع المياه ،

محمد بن مسعود - الدمام - لمدة 14 يومًا كمرحلة أولى.. مع ترك حرية السير على طريق "العزيزية - الشرائع"

أعلنت إدارة مرور العاصمة المقدسة عن استكمال تنفيذ أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله، ونوهت إلى أنه وبالتنسيق مع شركة المياه الوطنية سيتم استكمال تنفيذ أعمال خطوط مياه رئيسية بمنطقة أنفاق الملك خالد وأنفاق الملك عبدالله، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 1441/9/25ه ولمدة (14) يومًا كمرحلة أولى.

وسيتم في منطقة العمل غلق وتحويل طريق الملك خالد باتجاه العزيزية، وتحويله إلى طريق الملك عبد الله نفق الملك خالد طريق الملك خالد طريق الشرائع اتحاد الملك خالد طريق الدائري الرابع أمام مجمع الطوارئ بالمعيصم.

كما سيجرى تحويل جسر الملك عبدالله باتجاه الشرائع، مع ملاحظة أنه سيتم قفل طريق الملك خالد المتجه إلى العزيزية للقادم من الشرائع، وتحويل حركة المركبات إلى جسر الملك عبدالله، على أن يترك الطريق القادم من حي العزيزية إلى الشرائع حرًّا لحركة السير، وسيتم قفل طريق الملك عبدالله للقادم من العزيزية باتجاه الشرائع، وتحويل حركة المركبات إلى جسر الملك خالد للقادم من العزيزية باتجاه الشرائع، وترك الطريق القادم من الشرائع باتجاه العزيزية حرًّا لحركة السير.مرور العاصمة المقدسة