محمد بن مسعود - الدمام - 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 09:51 PM الأرصاد: تُصحب بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على المدينة المنورة. وحسب الأرصاد فإن الأمطار تشمل محافظات: الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، وخيبر، وينبع، وبدر، إضافة إلى وادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم. الكلمات المفتاحية ، حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة تستمر حتى الـ11 ليلًا.. أمطار رعدية على المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.