شكرا لقرائتكم خبر عن «الرهيدي» لـ«اليوم»: الفن يمرر الرسائل.. وهذا ما تعلمته من «القصبي» والان نبدء بالتفاصيل

«الفن يمرر الرسائل ويطرح المشاكل»، هكذا أكد عبدالمجيد الرهيدي، مخرج مسلسل «مخرج 7»، مضيفًا أن المسلسل وجه رسائل للمجتمع بشكل كوميدي.

وتابع في لقاء خاص مع ”الخليج 365”: «الفن دائما لا ينقل الواقع بحقيقته ليس دوره تقصى الحقائق، دائما الدراما تمرر المعلومات بشكل مُبطن، ليس مطلوب أن نعالج المشاكل بل نوضح المشكلة بنوع من الخيال، فكانت دراما كوميدية جميلة».

ماذا تعلمت من ناصر القصبي؟، سؤال يجيب عليه «الرهيدي» قائلا: «ناصر القصبي تعلمت منه الكثير، كنت أحسب ناصر فنان ذكى وشاطر وموهوب، لكنه قائد، تعلمت منه كيف أكون قائدًا فى يوم من الأيام مُلهم للزملاء جميعًا».