شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للبنك الدولي يشيد بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن والان نبدء بالتفاصيل

أشاد اجتماع افتراضي للحكومة اليمنية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من جهة، ومجموعة البنك الدولي وكبار المانحين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن من جهة أخرى، بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين لليمن، الذي سيعقد في 2 يونيو 2020 بمشاركة الأمم المتحدة.

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الخطوة إحدى أهم الإجراءات لتذليل العقبات التي تواجهها اليمن .

واستعرض المجتمعون جهود المؤسسات الدولية في التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي، ومناقشة التدابير المتخذة للحد من آثار جائحة فايروس كورونا وتحجيم ضررها الاقتصادي والصحي والاجتماعي في اليمن.

Advertisements

وجاء الاجتماع ضمن سلسلة اجتماعات دورية في إطار مساعي البنك الدولي إلى تعزيز الرخاء الدولي، وتقوية القدرات ومجابهة المعضلات التي تواجه الأعمال والجهود في الوقت الراهن من خلال مناقشة أهم الأساليب التي تعينهم على ذلك، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي يسخر إمكانياته لتحقيق أهدافه التنموية وتذليل المصاعب لاستكمال المشاريع دون تعطل.