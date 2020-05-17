محمد بن مسعود - الدمام - قال: "صارت الآلة تتحكم بالأمم.. وأصبح الإنسان بالدنيا رقم" نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب". وقال "الفيصل" فيها: صارت الآلة تتحكم بالأمم وأصبح الإنسان بالدنيا رقم وعميت الأبصار في قلوب البشر وانتشت أحلام عديمين الذمم وكل قوة ماتبي لها مثيل قصدها تقضي على باقي الأمم والجنون فنون في دنيا العجب ومن يقول إنه لما يحدث فهم كيف صار الكون يسعى للزوال وأن الإنسان الذي شاء العدم خبروني يأهل العقل الرزين كيف ساد اللي صنعتوهم خدم يا عظيم ويا عليم ويا كريم انقذ عبادك من عباد الصنم — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) #فيديو🎥

الأمير #خالد_الفيصل في قصيدة جديدة بعنوان #دنيا_العجب pic.twitter.com/FT3QArDn3Y — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 17, 2020 الأمير خالد الفيصل — إمارة منطقة مكة (@makkahregion)الأمير خالد الفيصل 17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441 08:49 PM قال: "صارت الآلة تتحكم بالأمم.. وأصبح الإنسان بالدنيا رقم" Advertisements "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب" "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب" نَظَم مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب". وقال "الفيصل" فيها: صارت الآلة تتحكم بالأمم وأصبح الإنسان بالدنيا رقم وعميت الأبصار في قلوب البشر وانتشت أحلام عديمين الذمم وكل قوة ماتبي لها مثيل قصدها تقضي على باقي الأمم والجنون فنون في دنيا العجب ومن يقول إنه لما يحدث فهم كيف صار الكون يسعى للزوال وأن الإنسان الذي شاء العدم خبروني يأهل العقل الرزين كيف ساد اللي صنعتوهم خدم يا عظيم ويا عليم ويا كريم انقذ عبادك من عباد الصنم — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) #فيديو🎥

الأمير #خالد_الفيصل في قصيدة جديدة بعنوان #دنيا_العجب pic.twitter.com/FT3QArDn3Y — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) May 17, 2020 — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ، "الفيصل" ينظم قصيدة جديدة بعنوان "دنيا العجب" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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