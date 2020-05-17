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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):أعلنت رئاسة شؤون الحرمين، عن الانتهاء من مشروع ترميم الجدار القبلي للمسجد النبوي من خلال استخدام أحدث التقنيات.
يذكر أن الرئاسة قد نفذت بالتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف، عدداً من المبادرات التي أطلقها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد .
وعملت رئاسة شؤون الحرمين مع الهيئة العامة على تنفيذ مبادرة " تعقيم وتعظيم "، ومبادرة " احتراز واعتزاز "، ومبادرة " تطهير وتدبير "، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تعمل عليها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لرفع كفاءة البيئة الصحية داخل المسجد الحرام .
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