شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة يوجه بتكريم الجراح صاحب صورة الإفطار داخل غرفة العمليات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أصدر الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، توجيهًا لمدير صحة الحدود الشمالية عبدالله العازمي، بتكريم الجراح صاحب الصورة التي تم تداولها وهو يتناول إفطاره أثناء إجرائه عملية جراحية.
يذكر أن رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر الدكتور عبدالرزاق الهزيمي، كان قد أكد أن الجراحة كانت عاجلة لمريض أربعيني ينزف دماغياً.
وأضاف أن وقتها تصادف مع دخول وقت الإفطار، مما استدعى مبادرة الكادر بتقديم الماء والعصير لمواصلة العملية سريعاً.
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