شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة: سرعة انتشار الفيروس تحت السيطرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):صرّح الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بأنه أثناء وجود جائحة عالمية أو وباء من المعروف أن تسجل المنحنيات ارتفاعات تدريجية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، أنه " من المهم أثناء تسجيلها أن يكون لدينا نظر لسرعة انتشاره " .
وتابع: " والحمد لله السرعة في الانتشار والمنحنى تحت السيطرة، والإرتفاع في الأعداد له عدة عوامل منها تضاعف الفحوص المخبرية التي تسهل الوصول المبكر للحالات " .
وأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي الحالات التراكمي في المملكة بلغ 54752، وإجمالي الحالات النشطة 28718 منها حرجة 202؛ فيما إجمالي حالات التعافي 25722، أما إجمالي حالات الوفاة 312 حالة وفاة.
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