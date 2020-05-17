ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية مخالفة بالشرقية

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): تمكن فرع هيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، من ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية وتجميلية غير مسجلة عبر المواقع والحسابات الإلكترونية للهيئة. تمكن فرع هيئة الغذاء والدواء في المنطقة الشرقية، من ضبط مندوب مبيعات وأحد منافذ البيع يسوقان لمنتجات دوائية وتجميلية غير مسجلة عبر المواقع والحسابات الإلكترونية للهيئة. وقالت الهيئة إنه جرى ضبط 2688 منتجا مخالفا في المكان، وإحالة المنشأة والمندوب للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهما.

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