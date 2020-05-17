شكرا لمتابعة خبر عن هناء الركابي: «ميزانية الدولة أنفع بالأموال التي صٌرفت على قناة داوود الشريان» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): هاجمت الإعلامية هناء الركابي قناة sbc الذي أطلقها داوود الشريان منذ عاميين بمحتوى جريء وجديد. هاجمت الإعلامية هناء الركابي قناة sbc الذي أطلقها داوود الشريان منذ عاميين بمحتوى جريء وجديد. وقالت "الركابي" في تغريدة لها : "يقال إن ما صرف على قناة sbc التي أنشأها داوود الشريان من سنتين إلى اليوم نصف مليار ريال، هل ما قدمته يستحق كل هذا المبلغ المهول؟ أتوقع في ظل ألأزمة الاقتصادية الحالية إغلاقها وتوفير مصاريفها أنفع لميزانية الدولة الكريمة".

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